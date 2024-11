Trgovine Modiana se vnovič odpirajo, vključno z ljubljanskim Maximarketom

Vseh deset pred tedni zaprtih poslovalnic trgovca z oblačili Modiana, vključno z ljubljanskim Maximarketom, ponovno odpira vrata. Družbi Fortenova, ki je lastnica Mercatorja, in Montecristo, ki ima v lasti Modiano, naj bi namreč po informacijah televizije POP TV razrešili medsebojni spor.

Modiana je vnovično odprtje napovedala na omrežju Facebook.

Do spora med podjetjema je prišlo zaradi različnega razumevanja pogodb in višine najemnin za prostore, ki jih Modiana najema od Mercatorja. Spor je šel celo tako daleč, da je pred slabim mesecem dni 10 poslovalnic v Sloveniji moralo zapreti svoja vrata, pred vhodi pa so bili tudi varnostniki.

Zdaj naj bi bila po navedbah POP TV nesoglasja zglajena, višina najemnin dorečena, neplačani pretekli stroški s strani Modiane pa danes oziroma v petek poravnani.

Dogovor naj ne bi bil sklenjen le za Slovenijo, pač pa tudi za 18 poslovalnic Modiane v Srbiji in na Hrvaškem. Več o tem naj bi predstavniki Modiane in Mercatorja povedali v skupni izjavi v petek.

Modianine trgovine v Domžalah, Rogaški Slatini, Krškem, Mariboru, Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, centru Supermesto Ptuj, Trebnjem, Kamniku in v Maximarketu v Ljubljani so vrata zaprle konec oktobra. Kot je razumeti, se v petek odpira osem poslovalnic, Modiana Trebnje in Ptuj pa se bosta pridružili kmalu.