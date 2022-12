Trojica v novi bitki za predsednika

V nadaljevanju preberite:

Če držijo neuradne informacije, da naj bi se SDS, NSi in SLS z gospodarstveniki v DS uskladili okrog podpore, ima največ možnosti za izvolitev podjetnik Marko Lotrič, direktor družinskega podjetja Lotrič Meroslovje, ki ga je interesna skupina delodajalcev na čelo državnega sveta predlagala že na ustanovni seji pred tednom dni. Za izvolitev potrebuje 21 glasov od 40. Do teh mu je v prvem krogu, v katerem se je pomeril z Jožefom Školčem in Bojanom Kekcem, zmanjkalo šest, v drugem, v katerem sta ostala s Školčem, pa devet glasov. Zato bo treba na današnjem nadaljevanju ustanovne seje kandidacijski postopek ponoviti.