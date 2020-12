Tudi centri za socialno delo in policija neprevidno z osebnimi podatki

Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka, državne organe poziva, naj bolj previdno ravnajo z osebnimi podatki državljanov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana – Urad informacijske pooblaščenke (IP)je danes objavil poziv vsem organom, da nemudoma preverijo svoje vročanje dokumentov z javnim naznanilom in poskrbijo, da se na državnem portalu e-Uprava ne objavljajo odločbe in dokumenti, pač pa le sporočilo o vročanju, ki lahko vsebuje le naslovnikovo osebno ime in naslov.Spomnimo, IP je pred kratkim ugotovila, da je Zdravstveni inšpektorat kar na oglasni deski državnega portala e-Uprava objavljal celotne prekrškovne odločbe kršiteljev ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, z osebnimi podatki vred, ki jim ni uspelo odločb vročiti po zakonu o upravnem postopku. Kot smo že poročali, je IP zato uvedla inšpekcijski postopek proti zdravstvenemu inšpektoratuUgotovili pa so tudi, da zdravstveni inšpektorat ni edini s takšno težavo. Nekateri organi objavljajo celotne dokumente, nekateri pa v obvestilu o neuspeli vročitvi in sporočilu o vročanju z javnim naznanilom navajajo več osebnih podatkov, kot to dopušča 96. člen zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).IP je zato postopek inšpekcijskega nadzora uvedel tudi proti nekaterim centrom za socialno delo, ki so objavljali celotne odločbe, pa tudi proti policiji, ki je v sporočilih o vročanju navajala tudi EMŠO. Z ugotovljenimi nepravilnostmi je IP že seznanila upravno inšpekcijo, skupnost centrov za socialno delo ter generalno policijsko upravo.Obdelava osebnih podatkov, kamor sodi tudi njihova javna objava, je dopustna samo, če je zanjo izpolnjen kateri od pogojev iz 6. člena splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), opozarjajo pri IP. V primeru objave obvestil o neuspeli vročitvi pri vročanju z javnim naznanilom je tako objava osebnih podatkov zakonita le, če organ pri objavi sledi pravilom iz 96. člena ZUP in obenem spoštuje vsa načela iz člena 5 GDPR, predvsem načelo »najmanjšega obsega podatkov«.Organ v primeru neuspele vročitve sicer lahko odredi, da se vse nadaljnje vročitve v postopku opravijo z objavo sporočila o vročanju z javnim naznanilom na enotnem državnem portalu e-Uprava, a tako, da se ne objavi dokument, ki ga ni bilo mogoče vročiti, pač pa le sporočilo o vročanju, v katerem se sme od identifikacijskih podatkov navesti le posameznikovo ime in naslov za vročanje oziroma drugo stalno ali začasno prebivališče. Ni pa dovoljeno navajati posameznikove EMŠO.