Tudi minister Matjaž Han bo moral odstopiti

»Mislim, da ne,« odgovarja Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, na vprašanje, ali bo zaradi predvidene reorganizacije vlade moral odstopiti. A tudi do parlamenta so po naših informacijah že prišla opozorila, da se ob predvideni reorganizaciji vlade ne bo mogoče izogniti ministrskim odstopom ali razrešitvam. Vlada Roberta Goloba bo imela tri nova ministrstva, hkrati pa se bodo nekatera ministrstva, na primer sedanje za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga vodi Matjaž Han, spremenila. Han bo po novem pristojen tudi za šport, izgubil pa bo tehnologijo. Podobno tudi Igor Papič, ki vodi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Če se z novim zakonom o vladi spremeni ime ministrstva in področja, ki sodi v njegov resor, to ni več isto ministrstvo, poudarja pravni strokovnjak Rajko Pirnat.