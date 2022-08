Tudi na levi kujejo načrt, kako spodnesti Jankovića

V nadaljevanju preberite:

Tako na levici kot na desnici po petih mandatih Zorana Jankovića v Ljubljani skušajo poiskati načrt, kako mu konkurirati. Zelene in leve politične sile so začele pogovore o morebitnem skupnem nastopu, a sodeč po njihovih pogovorih, je bolj kot skupni nastop možen skupni kandidat. Na desnici svojega aduta še iščejo. Nazadnje je Jankovića najresneje izzval prav kandidat SDS Anže Logar, ki je dobil 30 odstotkov glasov in se bo letos podal na predsedniške volitve.