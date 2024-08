Tudi na ministrstvu in policiji obsojajo nasilje Romov nad policisti

Na notranjem ministrstvu in v policiji najostreje obsojajo vsako nasilje in napad na policiste, ki morata biti ustrezno obravnavana in kaznovana. Izzive glede romske skupnosti dejavno rešujejo in verjamejo, da bodo v dialogu lokalne skupnosti, države in romskih prebivalcev naredili pomembne korake k izboljšanju, so navedli v odzivu na sindikalni poziv.

»Prizadevamo si, da imajo policistke in policisti čim boljšo zaščitno opremo, da so čim bolje opremljeni in pripravljeni na zahtevne naloge, ki jih vsak dan opravljajo za varnost celotne države,« so pojasnili. Kot so navedli, se zavedajo zahtevnih izzivov, povezanih z romsko skupnostjo, in jih tudi dejavno rešujejo. »Poudarjamo pa, da se romske problematike ne da rešiti čez noč,« so dodali.

Kot so pojasnili, medresorska delovna skupina za obravnavo romske problematike, ki jo koordinira ministrstvo za notranje zadeve, obravnava romsko problematiko celovito. Po njihovem prepričanju gre za kompleksno področje, ki pa zahteva dejavno sodelovanje tako državnih institucij in občin kot romskih skupnosti – »ni torej vse odvisno le od ministrstva za notranje zadeve«.

»Prav tako ni policija tista, ki bo rešila vse izzive, povezane s sobivanjem z Romi. Namen policije je odkrivanje in preiskovanje ter predvsem preprečevanje odklonskih pojavov in dogodkov in s tem zagotavljanje varnosti oziroma povečanje občutka varnosti pri vseh prebivalcih v skupnosti,« so zapisali.

Ni policija tista, ki bo rešila vse izzive, povezane s sobivanjem z Romi. FOTO: Leon Vidic/Delo

Predsednik vlade se na dopis še ni odzval

V odzivu na poziv Sindikata policistov Slovenije so zagotovili še, da bo policija še naprej obravnavala vsako kršitev ali kaznivo dejanje v skladu z zakonodajo in v luči varovanja človekovih pravic ter tako zagotavljala enakopravno obravnavo vsem.

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) so v četrtek opozorili na poslabšanje varnostnih razmer na nekaterih območjih v državi. Vodstvo ministrstva za notranje zadeve in policije so pozvali k sprejetju ukrepov, ki bodo zagotavljali bolj učinkovito uveljavljanje reda in izterjavo izrečenih kazni ter boljšo varnost policistov v postopkih in posledično tudi državljanov.

V Policijskem sindikatu so medtem dopis, v katerem so opozorili na poslabšanje varnostnih razmer ter vse pogostejše grožnje in napade na policiste pri izvajanju nalog za zagotavljanje varnosti v državi, posredovali predsedniku vlade Robertu Golobu. Pozvali so ga k ukrepanju in ocenili, da je vlada v pogajanjih jasno pokazala, da dela policistov ne ceni.

Iz kabineta predsednika vlade se za zdaj na poziv niso odzvali. Za STA so pojasnili le, da je izjave v zvezi romsko tematiko v četrtek na eni od televizij podal notranji minister Boštjan Poklukar.