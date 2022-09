Tudi v NSi v predsedniški boj pošiljajo svojega kandidata

Po dvodnevnem pretresanju, kako oziroma s kom bodo sodelovali na predsedniških volitvah, so na posvetu v Portorožu v NSi po naših informacijah sprejeli odločitev, da bodo sodelovali s svojim kandidatom. Kdo je to, naj bi pozno popoldne sporočil predsednik stranke Matej Tonin. Po naših neuradnih informacijah bo to nekdanji minister Janez Cigler Kralj.

Tudi tokrat to ne bo nekdanja predsednica stranke Ljudmila Novak, ki bi se ob kandidaturi odpovedala članstvu v NSi in kandidirala kot samostojna kandidatka, česar pa ni želela storiti. Tako ostaja članica NSi in evropska poslanka.

Da se bo Novakova odločila tako, so v stranki po naših informacijah v zadnjih tednih pričakovali, a so številni člani NSi vseeno vztrajali, da bi stranka morala imeti svojega predsedniškega kandidata. S tem bi pokazali, da lahko ponudijo kandidata, in tudi zastavili kampanjo za lokalne volitve, ki so zanje pomembnejše. Te stranki tako kot parlamentarne volitve na podlagi uspeha prinesejo denarna sredstva.

Predvsem pa v stranki niso želeli podpreti ne kandidature Anžeta Logarja ne Alojza Kovšce. Podporo Logarju, ki je Toninu predstavil svojo kandidaturo že pred uradno najavo, je menda odnesla predvsem njegova stranka SDS, od katere se želi NSi zdaj v času opozicije distancirati. Podobno pa tudi Kovšca, ki je pred parlamentarnimi volitvami vstopil v Konkretno, ni njihov član in torej ne zastopa njihovih vrednot. Je pa želel kandidirati s podporo treh poslancev NSi.