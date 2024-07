Tujci prek PZS do popustov v planinskih kočah

V nadaljevanju preberite:

V enem od manjših planinskih društev so v zadnjih mesecih opazili, da se je med člani znašlo več tujcev kakor običajno doslej, in to iz različnih držav – Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Nemčije … Zato nas je zanimalo, ali v Planinski zvezi Slovenije (PZS) morebiti med plačniki članarine opažajo porast števila tujcev, in če da, zakaj. Kot kaže, tudi zato, da lahko ceneje prenočujejo v naših planinskih kočah, saj s prihrankom pri na primer štirih prenočitvah že več kot pokrijejo strošek najnižje članarine.

Na PZS odgovarjajo, da je razmerje članov iz drugih držav primerljivo in ne opažajo odstopanj. Lani je imela PZS 63.500 članov, od tega 6400 iz tujine. »Glavnina naših članov iz tujine je včlanjenih v društva, ki imajo sedež zunaj Slovenije, predvsem zamejska društva v Italiji in Sloveniji. Še večji delež članstva imamo na Češkem in Slovaškem, kjer delujeta društvi, ki sta člana PZS, in imamo vzpostavljeno sodelovanje. Vseh navedenih je nekaj manj kot 5000,« pojasnjujejo na planinski zvezi.