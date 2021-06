Turistične agencije ogorčene nad interventnim zakonom

Boni namesto pomoči

»Trenutni predlog interventnega zakona za pomoč turizmu vsekakor ni več pomoč turizmu,« opozarjajo v Združenju turističnih agencij Slovenije. V Javnem pismu predsedniku vlade in ministrom pozivajo, da naj se v interventni zakon vrnejo ukrepi, ki so ključni za preživetje turističnih podjetij.Kot smo poročali, so iz prvotne različice interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu izpadli izplačilo enkratne nepovratne pomoči, subvencioniranje čakanja na delo do konca 2021, pokrivanje fiksnih stroškov do konca 2021 in univerzalni temeljni dohodek deležnikom v turizmu, ki so enoosebne družbe. V združenju turističnih agencij se zahtevajo, da se to vrne nazaj v zakon.»Samo direktna pomoč turističnemu gospodarstvu je lahko ekonomična; posredna, kot na primer turistični boni, je lahko množicam všečna, vendar je izjemno draga. Od porabljenih 200 milijonov evrov, je prejemnikom v optimističnem scenariju ostalo 15 odstotkov, to je 30 milijonov evrov, kolikor je ta pomoč na koncu zares znašala,« opozarjajo. Spomnimo: ministrstvo za gospodarstvo je naknadno v zakonu predlagalo izdajo za 230 milijonov evrov novih turističnih bonov, medtem ko je iz zakona izpadel enkratni dodatek za nadomestilo izpada prihodka, podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo in izredna pomoč v obliki enkratnega univerzalnega mesečnega dohodka.Kot pravijo v združenju, se njihova povprečna prizadetost se izkazuje v več kot 70-odstotnem povprečnem upadu prometa, pri nekaterih tudi do 95-odstotnem. »Sedaj, ko smo pri koncu in ko za ohranitev teh delovnih mest, in delovnih mest v hotelih, trgovini, naravnih znamenitostih, v gostinstvu potrebujemo še finale, pa je vse izginilo v predlogu zakona,« so ogorčeni. Opozarjajo, da bomo s tem izgubili vsi.