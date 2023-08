Turizmu gre vseeno bolje, kot so razglašali

V nadaljevanju preberite:

Jutri bodo nadzorniki odločali o novem direktorju Turističnega združenja Portorož. Pet kandidatov izpolnjuje pogoje, nadzorniki pa niso enotni, komu naj dajo prednost. Po ocenah imata največ možnosti Dimitrij Piciga in Matej Sukič. Nekateri menijo, da je uspeh turističnega gospodarstva najbolj odvisen prav od te funkcije, kar pa ne drži. Prvih sedem mesecev je portoroški turizem posloval precej bolje od alarmantnih izjav, ki so jih julija širili posamezniki.

Julija so posamezni turistični delavci in nekateri občinski svetniki tudi na seji občinskega sveta bili plat zvona, da je Portorož »prazen« in da je turistov 30 odstotkov manj. Nedavna objava Fursove aplikacije ttaksa pa je občinam pokazala veliko bolj oprijemljive podatke o turističnem prometu.