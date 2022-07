Z boni najraje v hotel ali v gostinski lokal

V dveh letih so upravičenci skupaj unovčili za 469 milijonov evrov državnih bonov, od je bilo tega dobrih 300 turističnih, ostalo pa tako imenovani boni21, ki jih je bilo mogoče porabiti tudi za druge namene, kaže analiza Finančne uprave (Furs). Skupaj so tako do konca junija letos oziroma izteka veljavnosti porabili 86 odstotkov vseh državnih vavčerjev, ki jih je prejšnja vlada izdala za blaženje posledic vpliva epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi.

Kot je znano, je država v ta namen najprej izdala državne bone sredi leta 2020, ki so bili namenjeni le za nočitev z zajtrkom, nato pa leto kasneje še bone21, ki jih je bilo mogoče unovčiti tudi za gostinske, športne in kulturne storitve ter knjige. Polnoletni državljani so tako prejeli naprej 200 in nato še 100 evrov vavčerja, mladoletni pa dvakrat po 50.

Analiza Fursa kaže, da je bone20 izkoristilo 1,77 milijona upravičencev večinoma lani in predlani. Povprečen porabnik je bil star 45 let, povprečna vrednost unovčenega vavčerja pa je znašala 141 evrov. Dobrega četrt milijona upravičencev je bon preneslo na družinske člane.

Največ koristi je imela Obala

Daleč največ koristi od teh bonov je imela Obalno-kraška regija, saj se tja steklo kar 88 milijonov evrov, s 50 milijoni evrov sledita Savinjska in s 47,5 milijoni Gorenjska regija. Po so občinah najbolj prednjačili Piran, Moravske toplice, Kranjska Gora, Izola in Podčetrtek. Kot kaže Fursova analiza, so upravičenci, z boni največkrat plačali nočitev v hotelih, ki so tem ustvarili 154 milijonov evrov prihodkov. Slabih 63 milijonov evrov bonov so unovčili v apartmajih ali apartmajskih naseljih, preostanek pa v kampih, gorskih kočah in drugih nastanitvah.

Lanske bone je izkoristilo 1,87 upravičencev, povprečna vrednost unovčitve pa je bila 69 evrov. Pri teh bonih je bilo bistveno manj prenosov na družinske člane, in sicer le 130.000. Kar 635 upravičencev je bon porabilo po delih, rekorder ga je razdrobil na kar 45 delov in ga unovčil pri istem prejemniku. Praktično to pomeni, da je v povprečju z bonom plačal 2,2 evra.

Največ lanskih bonov je šlo za gostinske storitve, nato za turizem, kulturo in šport. Pri kulturi so, kot smo že poročali prevladovali predvsem učbeniki in delovni zvezki.