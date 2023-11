Učenci napovedujejo, da ne bodo volili

V nadaljevanju preberite:

Mednarodna raziskava državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS, ki jo v Sloveniji koordinira Pedagoški inštitut, je pokazala velik upad tako imenovane državljanske vednosti. V primerjavi z letom 2016 so se dosežki slovenskih osmošolcev leta 2022 poslabšali za 28 točk. Njihovi dosežki so povprečni, a so slabši kot leta 2009. Predvsem pa skrb vzbujajo njihova stališča, zlasti do enakosti spolov in priseljencev.