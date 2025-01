Učna ura preobrazbe zdravstvenega sistema

V nadaljevanju preberite:

Za preobrazbo slovenskega zdravstvenega sistema je modro pogledati izkušnje drugih, tako uspešne prakse kot vzroke za neuspešne, zato predlagamo podrobnejšo preučitev spodnjih primerov. Zdravstvene sisteme so spreminjale številne države. Pri spremembah ni enoznačnih rešitev, čeprav si primerljive države postavljajo podobne cilje, kot jih skuša doseči Slovenija.

Leta 2006 so Nizozemci začeli vseobsežno reformo svojega zdravstvenega sistema, ki je temeljila na načelih regulirane konkurence. Cilji reforme so bili boljša dostopnost, nižji stroški, večja kakovost in čim večja solidarnost.

Poraba finančnih sredstev za zdravstvo se je upočasnila primerjalno z okoliškimi državami, saj se izvajanje zdravstvenih storitev osredotoča predvsem na obvladovanje finančnih okvirov.