Še minute nas ločijo od razglasitve Delove osebnosti leta 2024

V Cankarjevem domu v Ljubljani poteka slavnostna podelitev naziva Delova osebnost leta 2024. Prisotni so nominiranci zanjo, visoki gostje iz sveta državne politike, medijev in širše družbe, tudi več izjemnih osebnosti, ki so že dosegle najčastitljivejši naslov, ki ga podeljuje naša medijska hiša.

Dnevi po vsakoletni menjavi koledarja so v uredništvu Dela posebni, po eni strani zavezani tradiciji, ki sega do leta 1990, ko je naša medijska hiša prvič podelila naslov Delova osebnost leta, po drugi pa predvsem sedanjosti: dosežkom posameznikov, ki so najizraziteje zaznamovali aktualni čas oziroma leto, ki se je izteklo.

Deset navdihujočih zgodb

V uredništvu smo za Delov častni naslov tudi tokrat nominirali deset izjemnih ljudi, izbranec med njimi bo nasledil lansko dobitnico tega naslova, županjo Črne na Koroškem Romano Lesjak.

Nominiranci so frontman skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin, zaradi katerega znajo tudi v Dublinu peti slovensko, Blaž Brodnjak, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke, ki je lani dobila dovoljenje, da lahko začne ponujati storitve na hrvaškem trgu, filmska režiserka in scenaristka Sonja Prosenc, ki je s filmom Odrešitev za začetnike kot prva slovenska avtorica vstopila v tekmovalni program newyorškega festivala Tribeca, doma pa je ta film na Festivalu slovenskega filma pobral rekordnih sedem vesen, in predsednica Društva SOS telefon Maja Plaz, ki ima že petintrideset let vključen telefon za žrtve nasilja. Njihove želje za leto 2025, ki je še mlado, lahko spoznate v videu:

Nominirani so tudi Tilen Genov, ki je aprila lani postal najmlajši predsednik Evropskega združenja za kite in delfine, Janja Garnbret, olimpijska šampionka in vladarica svetovnega športnega plezanja, Tadej Pogačar, ki je dosegel kolesarsko popolnost in v pogon spravil fundacijo, ki bo njegova prava zapuščina, Samo Zver, vodja kliničnega oddelka za hematologijo v UKC Ljubljana, ki brez dlake na jeziku opozarja na nepravilnosti v zdravstvu, nesmisle in grobe posege v stroko, Špela Miroševič, mati Urbana, katere osebni boj je tudi boj za vse otroke z redkimi boleznimi, in Goran Dragić, ki je s poslovilno tekmo napolnil Stožice, s svojo fundacijo pa še najprej obnavlja košarkarska igrišča. Glasovanje bralcev je potekalo do 2. januarja. Tudi njihovim željam lahko prisluhnete v videu:

Slavnostni večer v Cankarjevem domu

Večer režira Matej Filipčič, vodi ga Vesna Milek, glasbeni gostje so vokalista Urban Lutman in Eva Černe ter pianist Gašper Konec. Delova osebnost leta bo znana nekaj pred 20.30, še pred tem bo potekala tudi razglasitev Delovih novinarskih nagrad: za izstopajoče novinarske dosežke, za najobetavnejšega mladega novinarja, za fotografijo leta in seveda za življenjsko delo.

Nastop vokalista Urbana Lutmana. FOTO: Črt Piksi/Delo

»Prav zaradi svoje vloge v družbi Delo usmerja pozornost na osebnosti, ki jih odlikujejo pogum, inovativnost, volja, moč, vizija, verodostojnost, znanje in celovitost. Takšni ljudje so gibalo razvoja in pripomorejo k dvigu zavesti, da je mogoče le z vztrajnostjo doseči zastavljene cilje. Prav vztrajnost je skupni imenovalec vseh naših nominirancev, v njej vidijo ključ do uspeha,« je za uvod v slavnostni večer izpostavila direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša.

»V času, ki slavi instantne rešitve, površno znanje in iskanje bližnjic, ki ne zahtevajo nobenega truda, je to dragoceno sporočilo za vse nas. Pogosto pozabljamo, da za vsakim izjemnim dosežkom stojijo ure, dnevi in leta vztrajnega dela, učenja in premagovanja ovir. In to ne velja le za šport. V življenju ni bližnjic do trajnega uspeha,« je prepričana.

Izpostavila je tudi, da se Zemlja spopada z izzivi, ki daleč presegajo naše osebne zgodbe. »Spremembe, ki jih doživljamo, so skrčile naš svet – zavedati bi se morali, da je nad nami le eno nebo in da nas od brezmejne prostranosti vesolja loči zgolj tanka plast atmosfere. Ta nas ne le ščiti, temveč povezuje v skupno usodo.«

Sporočilo, ki ga želi predati Delo, je videti širše, razumeti kontekst in se posvetiti resničnim težavam našega časa. »Ker prihodnost ni nekaj, kar bi se zgodilo samo od sebe. Je nekaj, kar soustvarjamo z vsakim dejanjem in vsako odločitvijo, ki jo sprejmemo danes,« je še poudarila.

Direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša, ob njej sedijo nekdanji predsednik Milan Kučan, župan Ljubljane Zoran Janković in ministri Tanja Fajon, Majtaž Han, Borut Sajovic s soprogo, Asta Vrečko in Aleksander Jevšek. FOTO: Blaž Samec/Delo

Nagrade novinarskim kolegom

Na Delu zadnja leta posebej nagradimo tudi posebne dosežke svojih novinarjev, tudi tiste najbolj obetajoče. Tokrat so na oder stopili prejemniki sedmih nagrad.

Posebno nagrado za življenjsko delo je prejel Eduardo Brozovič, ki se je uveljavil kot eden najpronicljivejših športnih novinarjev v Sloveniji, športni redakciji naše hiše pa se je pridružil leta 1992. Letvico strokovnosti je postavil visoko in uveljavil najvišje profesionalne standarde. Kot vrhunsko pero stare šole novinarstva je spoštovan pri športnikih, funkcionarjih, bralcih in kolegih.

Novinarka leta 2024 je postala novinarka in urednica Znanosti Saša Senica, nagrado za izstopajoče dosežke sta v imenu ekipe projekta Evropa izbira prevzela novinarja Jure Kosec in Gašper Završnik, prav tako pa sta nagradi za izstopajoče dosežke je prejela tudi urednica Odprte kuhinje Karina Cunder Reščič in novinar Slovenskih novic Tomica Šuljić.

Najobetavnejši mladi novinar je postal novinar športne redakcije Nejc Grilc, nagrado za fotografijo leta pa je dosegel Leon Vidic.

Projekt sta letos podprli Zavarovalnica Triglav, dolgoletna partnerica izbora, in Banka Intesa Sanpaolo, ki tudi prepoznavata vrednosti izjemnih osebnosti.

FOTO: Pija Kapitanovič

Že 35. Delova osebnost leta

V bližnji preteklosti so naziv Delove osebnosti leta ob županji Lesjakovi, ki je postala ena najprepoznavnejših oseb z aktivno vlogo med predlanskimi poplavami v Sloveniji, dobili Marjan Pipenbaher (2022), ki se je prav tako soočil z vodo, a tako, da je čez njo projektiral Pelješki most, predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin (2021) in eden najprepoznavnejših obrazov pandemije novega koronavirusa, epidemiolog Mario Fafangel (2020).

Pred njimi so na častni Delov oder stopili najrazličnejši profili javnih osebnosti, doslej nepresežen rekorder pa ostaja prvi predsednik samostojne Slovenije Milan Kučan, ki je naslov serijsko osvajal vse od leta 1990 do 1997, ko si ga je naposled razdelil celo s predsednikom ZDA Billom Clintonom. Tedaj so Delovo osebnost leta izbirali le bralci s poimenskim glasovanjem, nekaj let kasneje je o njem odločalo uredništvo, zadnja leta pa končnega zmagovalca skupaj določijo uredništvo in glasovi bralcev.