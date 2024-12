Vlada s spremembami za bolj dostopno zdravstvo

Vlada je sprejela spremembo uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letošnje leto, ki je ključen dokument za opredelitev prioritet v zdravstvu. S tem naj bi med drugim zagotovili boljšo dostopnost do zdravnikov, celovitejšo obravnavo pacientov in finančno stimulacijo zdravnikov za dejansko opravljeno delo.

»Prva velika sprememba, ki jo novela uredbe prinaša 1. februarja 2025, je prenova modela plačevanja ambulant družinske medicine in pediatrije,« je po seji vlade dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Pri tem je po njenih besedah najpomembnejše, da so na novo opredelili tako imenovane glavarinske količnike, ki bodo poslej odražali zahtevnost zdravstvene obravnave zavarovanih oseb. Poleg tega so predvideli finančno spodbudo zdravnikom za sprejemanje več pacientov od trenutno zahtevanega števila; hkrati pa sistem destimulira sprejem prevelikega števila pacientov, saj bi to šlo na račun kakovosti obravnave.

Uredba ureja tudi dodatne ambulante, ki nadomeščajo ambulante za neopredeljene (tem se veljavnost izteče konec tega leta), vendar bodo – razen preimenovanja – ohranile enak način dela. Nov model predvideva tudi višje vrednotenje obravnav pacientov, ki so z vidika zdravstvene obravnave še posebej zahtevni oziroma imajo več diagnoz. Prinaša pa tudi določeno administrativno razbremenitev zdravnikov.

Širitev zdravstvenih programov

Novela zakona razširja določene programe – denimo fizioterapijo, zobozdravstvo, ambulante družinske medicine, pediatrije in dispanzerje za ženske - ki bodo v lokalnih okoljih pripomogli k boljši dostopnosti. Uvaja pa tudi strokovne usmeritve za obravnavo pacientov v fizioterapiji. »Smernice za napotovanje je napisala stroka, se pravi razširjeni strokovni kolegij za fizioterapijo in razširjeni strokovni kolegij internističnih strok za vse dejavnosti znotraj interne medicine. Smernice določajo, kdaj je pacient lahko napoten po različnih stopnjah nujnosti. Že s tem bo narejena neka triaža, koga se lahko napoti po kateri stopnji nujnosti,« je izpostavila Prevolnik Rupel.

Spremembe zadevajo tudi znižanje cen preiskav z računalniško tomografijo (CT), in sicer v povprečju za dvajset odstotkov, ter magnetno resonanco (MR) za 13 odstotkov. Ob tem je napovedana omejitev plačevanja koncesionarjem za te storitve, medtem ko bodo javni zavodi še naprej plačani za vse opravljene preiskave. »Imamo težavo, da radiologi odhajajo v zasebni sektor, dogaja se nam, da v javnih zdravstvenih zavodih nimamo radiologov za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. S tem želimo zagotoviti ljudem nujno obravnavo, ko jo potrebujejo,« je poudarila.

Spremembe zadevajo tudi znižanje cen preiskav z računalniško tomografijo (CT) in magnetno resonanco (MR). Ob tem je napovedana omejitev plačevanja koncesionarjem za te storitve. FOTO: Ivan Gerenčer

Predvidene so spremembe na področju kardiologije, kjer je prav tako cilj večja dostopnost in plačilo izvajalcem po opravljenem delu, obenem pa so na novo določene smernice glede na nujnost napotitev. Boljše vrednotenje se med drugim obeta tudi urgentnim centrom oziroma urgentnim ambulantam. Vsi ukrepi, ki jih zagotavlja spremenjena uredba, so na letni ravni ovrednoteni na 36,6 milijona evrov.

Tudi pomoč dečku Urbanu

Vlada je včeraj sprejela tudi sofinanciranje 15 satelitskih urgentnih centrov po Sloveniji, v višini 25 milijonov evrov (polovica zneska izhaja iz kohezijskih sredstev), ki so namenjeni bolj oddaljenim krajem od večjih središč. Potrdili so tudi podporo razvoju zdravila Urbagen v višini milijona evrov – gre za genetsko zdravilo, poimenovano po dečku Urbanu, ki ima zelo redko genetsko okvaro.