V UKC trdijo, da so dobro pripravljeni na nov val epidemije

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je danes med drugim obravnaval poročilo o pripravljenosti na novi, jesensko-zimski val epidemije covida-19.Novinarsko konferenco prenašamo v celoti:»Člani sveta smo imeli velika pričakovanja,« je dejal predsednik sveta. »Vodstvo UKC je pripravilo odličen načrt, ki smo ga podprli,« je dodal. Ključni poudarki so po njegovih besedah obravnava covidnih bolnikov kot tudi izvajanje rednega programa. Še naprej se bo v UKC izvajalo cepljenje. V primeru nuje bo UKC priskočil na pomoč tudi drugim zdravstvenim institucijam.V. d. generalnega direktorja UKCje dejal, da se obetajo največje investiciji v UKC Ljubljana v zadnjih dveh desetletji, zagotavlja, da bodo z vsemi načrtovanimi investicijami nadaljevali po načrtu. Vodja infekcijske klinikeje pojasnila, da so načrt pripravljali že od jeseni, bilo pa ga je treba sproti posodabljati. Zagotovili so nove prostore in renovirali bolnico Petra Držaja za akutne bolnike. »Pripravljeni smo, a vedno nas lahko kaj preseneti,« je dejala. Tako Golobič kot Lejko Zupanc sta državljane pozvala naj se nemudoma cepijo, saj je to edini učinkovit način za spopad z boleznijo.Največja slovenska bolnišnica je bila doslej v epidemiji covida-19 tudi najbolj obremenjena. Na vrhuncu je naenkrat skrbela za okoli 350 covidnih bolnikov, na oddelkih intenzivne terapije je bilo največ hkrati 69 bolnikov. Največjo obremenitev so beležili novembra lani, v zadnjem epidemičnem valu pa je bilo bolnikov okoli 200 dnevno.Po začetnih težavah z opremo, prostorskimi kapacitetami in kadri, so trenutno problem predvsem slednji. Primanjkuje namreč predvsem medicinskih sester, usposobljenih za delo na oddelkih intenzivne terapije. Nastanitev za covidne bolnike pa bodo še naprej zagotavljali v letos vzpostavljenih prostorih novega diagnostično-terapevtskega servisa.V UKC Ljubljana deluje tudi cepilni center, kjer cepijo okoli 300 ljudi dnevno. Precepljenost osebja v UKC Ljubljana je sicer 75-odstotna, samo med zdravniki in zobozdravniki pa 87-odstotna. V to sicer niso všteti prebolevniki, ki torej tudi izpoljnjujejo pogoj PCT.