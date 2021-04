Ukinjajo se kontrolne točke na meji z Avstrijo in Italijo

06.00 Milanska Scala bo ponovno odprla vrata 11. maja z Dunajsko filharmonijo

La Scala v Milanu je bila zaradi pandemije koronavirusa zaprta več mesecev. Ljubitelji kulture so lahko nastope večinoma spremljali prek interneta. FOTO: Flavio Lo Scalzo/Reuters

FOTO: Jure Eržen/Delo

Milanska Scala bo po odpravi omejitev zaradi koronavirusa ponovno odprla svoja vrata. Ponovni začetek načrtuje 11. maja s koncertom Dunajske filharmonije pod vodstvom dirigenta. Koncert si bo lahko ogledalo 130 gledalcev, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA napovedal intendantDatum 11. maj ima za Scalo simbolni pomen, saj je gledališče, ki so ga obnovili po bombardiranju Milana leta 1943, ponovno začelo delovati 11. maja 1946 s koncertom, ki ga je vodilEvropski poslanci bodo danes na plenarnem zasedanju razpravljali in glasovali o covidnem potrdilu. Razpravljali bodo še o odnosih z Rusijo, glasovali pa o preprečevanju širjenja terorističnih vsebin na spletu. Že dopoldne bodo znani rezultati torkovega glasovanja o sporazumu o odnosih z Otokom po brexitu.Vlada bo na današnji seji znova obravnavala tudi aktualne epidemiološke razmere. Je pa že v ponedeljek na dopisni seji sprejela spremembe odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covida-19, s katerimi se danes ukinjajo kontrolne točke na meji z Avstrijo in Italijo.Kontrolnih točk na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijo in Avstrijo torej od danes ne bo več, na meji z Madžarsko pa ostajajo. Pri vstopu v Slovenijo se bodo doslej priznavali tudi PCR testi, če so opravljeni v Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi, Izraelu ali Rusiji. Doslej so se priznavali PCR testi iz držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, Združenega kraljestva ali ZDA. Z rdečega seznama držav EU in schengenskega območja je poslej črtana Finska, spremembe so pri administrativnih enotah Grčije, Španije in Norveške, na seznam sta dodani Malta in portugalska avtonomna regija Azori. Na rdeči seznam tretjih držav so dodani Bahami, črtajo pa se Sveta Lucija, Antigva in Barbuda ter Dominikanska republika. Minister za notranje zadeveje za STA napovedal, da drugih predlogov sprememb odlokov, ki so v pristojnosti njegovega ministrstva, ta teden ne bo predlagal. »Razen če bo svetovalna skupina predlagala kakšne zaostritve glede na slabe trende,« je navedel, ob tem pa kot dejavnik tveganja za poslabšanje razmere navedel tudi množične nezakonite proteste. Omejitev zbiranja namreč ostaja.Vlada bo danes predvidoma potrjevala nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za črpanje sredstev iz 750 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje EU po koronski krizi. Po potrditvi ga bo ocenila Evropska komisija, na koncu pa ga bo potrjeval Svet EU. V najboljšem primeru bi Slovenija prva sredstva lahko črpala poleti.Članice so se o načrtih v zadnjih mesecih intenzivno usklajevale z Evropsko komisijo, Slovenija vse od lanskega poletja. V tem času je bil osnutek slovenskega načrta, katerega različica s konca leta 2020 je bila deležna številnih kritik, po zagotovilih predstavnikov vlade temeljito spremenjen in je usklajen s februarja uveljavljeno evropsko uredbo, ki predstavlja zakonsko podlago za načrte. Ti morajo združevati reforme in cilje, na te pa so potem navezani razni projekti in naložbe za obdobje do leta 2026, v katerem je predvideno izvajanje tega evropskega mehanizma za okrevanje po koronski krizi. Obenem morajo odhodki za zeleni prehod predstavljati vsaj 37 odstotkov odhodkov in za digitalno preobrazbo vsaj 20 odstotkov, države morajo slediti tudi priporočilom državi v okviru t. i. evropskega semestra. Povsod je treba slediti tudi načelu, da se ne škodi bistveno okoljskim ciljem EU.