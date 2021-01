UKOM po soglasje Bruslja, SMC jim očita zavlačevanje

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) dan po poteku roka, ki ga je vladi naložil državni zbor v sedmem protikoronskem zakonu na predlog poslancev SMC, namreč izpostavlja, da je zdaj financiranje Slovenske tiskovne agencije (STA) postalo neposredna zakonska obveznost. Iz pogodbenega razmerja, v katerem je Ukom izpolnjevanje svojih obveznosti lahko pogojeval z izpolnjevanjem obveznosti STA, se je po njihovem zdaj to spremenilo v upravno razmerje, v katerem je njegova obveznost financiranja STA nepogojna in v višini, ki jo enostransko določi STA v svojem poslovnem načrtu.



»Sprememba financiranja je odprla vprašanje, ali je slednje skladno s pravili EU o konkurenci, zlasti s pravili o podeljevanju državnih pomoči. Glede na navedeno bo zakonsko določen znesek STA nakazan takoj, ko bo evropska komisija dala pozitivno mnenje,« pojasnjujejo. Kot nam je pojasnil direktor Ukoma Uroš Urbanija, se je finančno ministrstvo obrnilo na Bruselj včeraj.



Kdaj je pričakovati njihov odgovor, za zdaj ni znano. So pa v STA v sporočilu za javnost navedli, da je vlada kršila zakonske določbe, kar je poraz pravne države in vnovičen posmeh vladavini prava. Ne glede na najnovejšo informacijo o iskanju mnenja evropske komisije, bi po njihovo vlada morala medtem zagotoviti nemoteno financiranje STA, saj zakon o STA še vedno velja in to obveznost nalaga vladi. »Škoda bo enormna, še posebej, če se izkaže, da Evropska komisija ne bo imela pripomb na izvajanje zakona. Nikakor pa to ne more biti izgovor za neplačevanje agencijskih tržnih storitev za vladno administracijo, ki jih vlada prav tako ne plačuje,« še dodajajo in nadaljujejo, da gre samo za iskanje novih in novih izgovorov, zavlačevanje z namenom finančnega izčrpavanja STA.



Podobno pravijo tudi v SMC, kjer so tudi prepričani, da ne gre za nedovoljeno podeljevanje državne pomoči, ampak za plačilo zapadlih obveznosti, ki STA za opravljeno javno službo pripadajo in so bila iz strani UKOM nezakonito zadržana. »Po naši oceni gre za zavlačevanje in izogibanje izpolnjevanju zakonskih obveznosti,« so komentirali v poslanski skupini. Vodja poslancev Janja Sluga pa je čivknila, da gre za zavlačevanje, izogibanje in kršenje zakonodaje.



Nadzorni svet pa je tako kot vsako leto STA odobril možnost črpanja revolving posojila v višini 250.000 evrov, kolikor naj bi tudi znašal približen znesek za pokritje plač zaposlenih na STA. Neizplačani znesek za opravljeno javno službo STA v oktobru, novembru in decembru sicer znaša nekaj manj kot pol milijona evrov.



Financiranje je Ukom ustavil po tistem, ko od STA ni dobil vseh zahtevanih podatkov in dokumentacije, saj direktor Bojan Veselinovič trdi, da bi z nekaterimi posegel v uredniško avtonomijo, do nekaterih pa lahko po zakonu o gospodarskih družbah dostopa le vlada kot edina družbenica.

