Ukrepi podaljšani, vlada bo o njih razpravljala tudi danes

Vlada bo danes v ožji sestavi nadaljevala razpravo o ukrepih za zajezitev epidemije, so v soboto zvečer sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Predstavniki gospodarstva sicer po sobotnem posvetu pričakujejo začetek sproščanja ukrepov na področju storitvenih dejavnosti.Danes je sicer začel veljati odlok, ki še za sedem dni podaljšuje prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom, razen nekaterih izjem, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.Predstavniki gospodarstva kljub temu pričakujejo skorajšnji začetek postopnega sproščanja ukrepov. Kot sta po sobotnem delovnem posvetu z vlado za STA ocenila predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenijein predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, je vlada njihovim argumentom prisluhnila.Vlada bi lahko danes obravnavala tudi osnutek sedmega protikoronskega zakona, ki med drugim predvideva ponovno izplačilo solidarnostnega dodatka upokojencem in mesečnega temeljnega dohodka verskim uslužbencem ter nekatere popravke veljavne protikoronske zakonodaje.