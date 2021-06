Umrl je Franc Sever Franta

Partizan Franc Sever Franta FOTO: Osebni Arhiv

V 99. letu starosti je umrl, slovenski partizan, letalec, pisatelj in gospodarstvenik, na svojih spletnih straneh poročata Radiotelevizija Slovenija in tednik Mladina.Rojen je bil 21. marca 1923 v Šent Juriju pri Grosuplju. Leta 1941 se je pridružil partizanom, med drugim je bil komandant Zidanškove brigade ter operativnega štaba Šlandrove in Zidanškove brigade, ob osvoboditvi pa je bil major Jugoslovanske armade.Kot 22-letni poveljnik operativnega štaba 6. in 11. brigade je marca 1945 na zasneženi Menini planini rešil svojih 500 borcev iz sovražnikove obkolitve. O tem je napisal knjigo Past na Menini planini, po kateri so posneli film Preboj.Po vojni je bil med drugim komandant v vojnem letalstvu, direktor Aerodroma Brnik in direktor letalskega prevoznika Inex Adria Airways.Bil je avtor več knjig (Brnik letališče ali lovišče, Past na Menini planini, Trenutki odločitev) in prejemnik več državnih odlikovanj. Leta 2019 je postal častni občan Ljubljane.