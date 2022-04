Umrl je fizik dr. Peter Gosar

Poslovil se je dr. Peter Gosar, priznani in večkrat nagrajeni doktor fizikalnih znanosti, redni in zaslužni profesor ljubljanske Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v pokoju, med drugim tudi zaslužni član Instituta Jožef Stefan. Letos jeseni bi dopolnil 99 let.

Gosar, rojen v Ljubljani, je bil letnik 1923. Iz fizike in matematike je diplomiral leta 1951, pet let kasneje pa promoviral za doktorja fizikalnih znanosti. V 50. letih 20. stoletja se je ukvarjal z razvojem polprevodniških sestavnih elementov v laboratoriju za polprevodnike pri Inštitutu za elektrozveze v Ljubljani. Po specializaciji v Franciji se je posvetil teoretskim raziskavam v fiziki trdne snovi kot sodelavec odseka za teoretsko fiziko na Institutu Jožef Stefan, kjer je bil 1960 izvoljen za višjega znanstvenega sodelavca in 1969, za znanstvenega svetnika. Redni profesor Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani je postal leta 1971. Na univerzi je sicer predaval od 1961 do upokojitve 1993.

V znanstvenih krogih so bili posebne pozornosti deležni njegovi izsledki o protonski prevodnosti ledu, o elektronskem transportu v molekulskih kristalih, o večelektronskem preskakovanju v polprevodnikih in o paraelastični relaksaciji.