Umrl je Gojko Bervar

Iztekla se je življenjska pot Gojka Bervarja, enega najuglednejših slovenskih radijskih novinarjev, ki je vodil tudi novinarsko častno razsodišče Društva novinarjev Slovenije.

Bil je letnik 1946, po rodu iz Zreč, mladost je preživel v Celju, zatem pa na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral sociologijo in geografijo.

Kot navaja portal Slovenska biografija, je bil na TV Ljubljana v letih 1970 in 1971 zaposlen kot organizator in producent, med letoma 1971 in 2009 pa je na Radiu Ljubljana in Radiu Slovenija delal kot novinar, urednik uredništva mladinskega programa, novinar komentator, urednik uredništva za Slovence po svetu in urednik uredništva dokumentarno-feljtonskih oddaj.

Žanrsko je deloval v vseh radijskih zvrsteh, na Radiu Ljubljana pa je bil tudi med pobudniki in začetniki programa v živo. Zlasti pomemben je njegov novinarski angažma v obdobju demokratizacije, ko je spremljal pogajanja med Zvezo komunistov in politično alternativo glede prehoda v parlamentarno demokracijo, razpada SFRJ ter osamosvajanja.

Leta 2009 je prejel nagrado Bratstvo resnice/Consortium veritatis za življenjsko delo (peti z leve). FOTO: Mavric Pivk/Delo

Vzporedno je bil med letoma 1980 in 1986 odgovorni urednik revije Tabor pri Zvezi tabornikov Slovenije, nekaj let tudi glavni urednik te revije. Med letoma 1998 in 2013 je deloval v uredništvu Medijske preže, biltena za opazovanje medijev, občasno pa kot komentator in avtor sodeloval z revijo Svobodna misel. V letih 1999 in 2000 je deloval tudi kot član strokovne komisije Sveta Evrope za medijsko zakonodajo.

V Društvu novinarjev Slovenije je bil vrsto let dejaven pri vprašanjih spoštovanja novinarske etike, o vprašanjih novinarske etike pa je leta 2002 objavil tudi knjigo Svoboda neodgovornosti: samoomejevanje v medijih v Sloveniji. Dejaven je bil tudi v novinarskem častnem razsodišču Društva novinarjev Slovenije, ki ga je od leta 2015 kot predsednik tudi vodil.

Za novinarsko delo je prejel več stanovskih nagrad, med drugim Tomšičevo nagrado za dosežke v novinarstvu leta 1991 in nagrado Bratstvo resnice/Consortium veritatis za življenjsko delo leta 2009.