Umrl je Jurij Souček

V 95. letu starosti se je poslovil slovenski dramski in televizijski igralec ter glas številnih oddaj in risank za otroke Jurij Souček.

Rodil se je 5. aprila 1929 v Ljubljani. S svojim delom ni zaznamoval le življenja v mestu, temveč po vsej Sloveniji in hkrati takrat­ni Jugoslaviji. V igralski karieri je ustvaril več kot 150 gledaliških vlog in veljal za izrazito karakternega igralca, ki so mu od začetka najbolj ustrezali ostreje izrisani ­dramski tipi, kot smo o njem zapisali leta 2022, ko je postal častni občan Ljubljane.

Večino svojega delovnega življenja je bil zaposlen v Drami, uveljavil se je tudi kot režiser ter igral v več slovenskih filmih, med najbolj znanimi je klasika Ne čakaj na maj Františka Čapa iz leta 1957, spremljali smo ga tudi v mladinski seriji Čisto pravi gusar (1987) in televizijski seriji Waitapu (1990).

Oblikoval je več kot 500 radijskih vlog ter nastopal v televizijskih igrah, oddajah za otroke in sinhroniziral številne risanke. V spomine generacij otrok se je za vselej zapisal kot glas iz risank Pipi in Melkijad (zlasti s slovitim stavkom: In odpujsala sta domov), Maksipes Fik, Miškolin, Palček David​ in kot Flip iz Čebelice Maje.

Za svoje delo je prejel več priznanj, leta 1961 Sterijevo nagrado v Novem Sadu, leta 1994 Borštnikov prstan, leta 2005 viktorja za življenjsko delo, dobil pa je tudi Ježkovo nagrado za življenjsko delo (2018) in priznanje zlati glas Združenja dramskih umetnikov (2019).