Umrl je Kranjčan Janez Gorjanc, pionir nordijske kombinacije

V 77. letu starosti se je po hudi bolezni poslovil Janez Gorjanc, nekdanji vrhunski športnik in pionir nordijske kombinacije v Sloveniji. Kot prvi Slovenec je nastopil na zimskih olimpijskih igrah v tej disciplini.

Rodil se je leta 1948 in že zgodaj pokazal talent za smučarske skoke in smučarski tek, ki sta ga vodila v nordijsko kombinacijo. Vrhunec kariere je dosegel leta 1972 v Sapporu, kjer je zastopal Jugoslavijo na zimskih olimpijskih igrah in na posamični tekmi osvojil 32. mesto. Njegove vztrajnost, predanost športu in pionirska vloga so navdihovale številne generacije mladih športnikov.

Po koncu tekmovalne poti je ostal povezan s športom, predvsem s kolesarstvom in gorništvom. Bil je strasten kolesar, član legendarne kranjske rekreativne kolesarske ekipe.