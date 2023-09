Umrl je Milan Bobinski, nekdanji predsednik Zveze slepih Jugoslavije

Umrl je Milan Bobinski, profesor defektolog, nekdanji predsednik Zveze slepih Jugoslavije in dolgoletni predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor, je na svojem portalu objavila Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, katere častni član je bil. Za svoje dolgoletno delo je s strani različnih nevladnih organizacij in državnih ustanov prejel več nagrad ter priznanj. Med drugim je leta 1998 prejel državno nagrado za življenjsko delo na področju socialnega varstva.

Rodil se je leta 1939 v Zagrebu, pred začetkom druge svetovne vojne pa se je njegova družina preselila na materino domačijo na Bizeljskem. Leta 1943 je bila družina izseljena v Rude pri Samoboru na Hrvaškem.

Milan Bobinski. Foto Zveza Društev Slepih In Slabovidnih Slovenije

Po vojni se je z materjo preselil k sorodnikom v Maribor, kjer je obiskoval osnovno šolo in nižjo gimnazijo. Šolanje je nadaljeval na vojaški akademiji kopenskih sil in se leta 1962 ponesrečil med rušenjem zaklonišča iz druge svetovne vojne. Po nesreči se je vrnil v Maribor, kjer je diplomiral iz zgodovine in zemljepisa na mariborski pedagoški akademiji.

Pozneje je na zagrebški defektološki fakulteti pridobil naziv profesorja defektologije, smer slepota, slabovidnost in mentalna retardacija. Funkcijo predsednika MDSS Maribor je opravljal od 1965 do leta 1979 in od 1985 do 2009. V letih od 1972 do 1976 je bil tudi predsednik Zveze slepih Jugoslavije.

V organizaciji slepih in slabovidnih je deloval na področju vzgoje in izobraževanja, poklicne rehabilitacije ter zaposlovanja slepih. Iz tujine je kot defektolog ves čas na naše območje prenašal nova spoznanja in dosežke na področju vzgoje in izobraževanja slepih in slabovidnih.