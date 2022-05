Nesreča v Melaminu zahtevala šesto smrtno žrtev

Za posledicami poškodb ob eksploziji in požaru na območju Kočevja je umrl eden od dveh hudo poškodovanih, ki sta se zdravila v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Drugi poškodovani je po poročanju STA zaradi hudih opeklin še vedno v kritičnem stanju.

Tragično novico so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Kriminalistična preiskava dogodka sicer še ni končana in drugih novih informacij ne morejo posredovati, so dodali. Enako še vedno poteka ugotavljanje identitete vseh umrlih.

Spomnimo, da je eksplozija pred tednom dni takoj zahtevala pet človeških življenj, še šest v samem Melaminu pa jih je bilo poškodovanih, od tega štiri lažje in dva huje. Oba huje poškodovana so s hudimi opeklinami še isti dan pripeljali v UKC Ljubljana. Eden od njiju je, kot rečeno, danes izgubil bitko za življenje.