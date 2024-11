Umrl TV urednik in novinar Drago Pečko

Slovenski medijski prostor je doživel bolečo izgubo. Umrl je Drago Pečko, dolgoletni sodelavec RTV Slovenija, ki je s svojo predanostjo in vizijo pomembno sooblikoval nacionalno televizijo. Leta 2005 je prejel priznanje za življenjsko delo, s čimer je RTV Slovenija simbolično počastila desetletja njegovega neprecenljivega prispevka.

Urednik brez uradnega naziva

V obrazložitvi nagrade za življenjsko delo so zapisali, da je bil Drago Pečko neformalni "urednik slovenske televizije", čeprav tega naslova nikoli uradno ni nosil. Njegovo delo je presegalo običajne uredniške naloge, saj je bil zavezan kakovosti, profesionalnosti in razvoju televizijskega programa, ki je nagovarjal najširši spekter gledalcev.

Pečko je bil znan po svoji neposrednosti, inovativnosti in predanosti. S svojimi sodelavci je vedno iskal najboljše rešitve in stremel k temu, da bi RTV Slovenija ostala vodilna medijska hiša v službi javnosti.

Na Facebooku so se mu poklonili mnogi nekdanji sodelavci.

»Drago Pečko ni bil le sodelavec, temveč tudi prijatelj, sotrudnik in sobojevnik, ki je s svojim pogledom presegal meje časa in prostora. Njegova zapuščina ni zgolj delo, temveč tudi duh, ki ga je vnesel v vsako ustvarjalno zamisel, v vsako ekipo, v vsak projekt,« je zapisal novinar Marjan Lah.

V svet fikcije in metafor

Drago Pečko je bil umetnik, ki je raje ostajal v ozadju. Ni se iskal v soju žarometov, temveč je z izostrenim čutom usmerjal, brusil in oblikoval tisto, kar je želel sporočiti svetu. V začetku osemdesetih je postavil temelje svojemu dokumentarnemu delu, ki so ga s spoštovanjem spremljali celo v tujini. Njegovi koncepti in pristopi so bili inovativni, drzni in globoko premišljeni, a je sam vedno stal korak nazaj, da je njegova umetnost lahko zasijala v ospredju.

Pečko je bil človek analize in sinteze, ki je v vsakem trenutku združeval strogo profesionalnost in človečnost. Čeprav se je poslovil, se zdi, kot da je zdaj zgolj prestopil v svoj svet fikcije in metafor, kjer bo svoj veliki dokumentarec dokončno montiral sam, je poudaril Lah.

Nekdanja direktorica Televizije Ljerka Bizilj se mu je zahvalila za »imenitno mentorstvo.«