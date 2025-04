Umrla je Jasna Vončina

Umrla je prim. dr. med. Jasna Vončina, zdravnica, ki je med najbolj zaslužnimi za zagon transplantacijskega programa v Sloveniji, kar je rešilo stotine življenj.

Jasna Vončina je dolga leta svoje poklicne poti vzpostavljanju okvirov transplantacij notranjih organov po smrti darovalca, kar je rešilo življenje številnim. Program darovanja organov umrlih darovalcev je začela z vso svojo strokovnostjo in vnemo razvijati leta 1986, s čimer je omogočila, da je bila leta 1990 izvedena prva transplantacija srca v Sloveniji.

S transplantacijo, natančneje presaditvijo ledvice živega darovalca, se je prvič srečala leta 1968 v Londonu, kjer je opravljala specializacijo iz anesteziologije. Dve leti pozneje je že sodelovala pri prvi presaditvi ledvice živega darovalca v Sloveniji.

Ker je presodila, da se mora koordinaciji in organizaciji transplantacijske dejavnosti povsem posvetiti, da bi lahko dosegli premike, se je konec leta 1992 odločila za upokojitev. Več let se je nato kot prostovoljka ukvarjala s postavljanjem nacionalne donorske mreže in ustanavljanjem Slovenija-transplanta.

Vončina je sicer imela pri uveljavljanju svoje strokovne volje v dialogu s kirurgi pogosto nemalo težav, »pa ne le zaradi vztrajanja pri tem, da mora biti delo vseh in vsakogar opravljeno natančno in z vso odgovornostjo, ampak zaradi priznavanja enakopravne vloge vseh članov multidisciplinarnega transplantacijskega tima,« je pred nekaj leti povedala za Delo.

Vendar ji je nazadnje uspelo vzpostaviti jasne protokole in smernice, dileme in strahovi, ki izvirajo iz pomanjkanja znanja, so v glavnem odpravljeni. Dejavnost se odvija na vrhunski ravni, je pojasnila.

Za zasluge pri ustanovitvi transplantacijskega sistema Slovenija transplant in za mednarodno sodelovanje na področju izmenjave organov za presaditve je 2009 prejela odlikovanje Red za zasluge, ki ga podeljuje predsednik republike.