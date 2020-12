Umrlo je 66 bolnikov s covidom-19, največ doslej

V zadnjem tednu v Sloveniji najvišja smrtnost

V ponedeljek je bilo ob 6158 opravljenih testih potrjenih 1627 novih okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 26,42-odstoten. Umrlo je 66 bolnikov s covidom-19. V bolnišnicah je umrlo 47 oseb, v domovih za starejše še 17 , je na novinarski konferenci povedal vladni govorecHospitalizirani so bili 1304 bolniki, od tega jih je bilo 193 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so v ponedeljek odpustili 86 ljudi, sprejeli so jih 136.Do zdaj so v Sloveniji potrdili 87.915 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 1862 bolnikov s covidom-19. Po podatkih sledilnika za covid-19 je v državi trenutno aktivno okuženih 20.813 ljudi.V Sloveniji je po začasnih podatkih Statističnega urada RS od januarja do konca oktobra umrlo skupno 17.575 ljudi , kar je 2,7 odstotka več kot v istem obdobju lani. Samo oktobra pa je umrlo 2073 prebivalcev Slovenije, kar je 26,8 odstotka več kot v istem obdobju lani. Največ smrti v enem dnevu smo do včerajšnjega dne imeli 3. decembra, ko je umrlo 61 bolnikov s covidom-19 Po številu smrtnih žrtev zaradi covida-19 v zadnjem tednu je po podatkih statista.com Slovenija na prvem mestu, ima namreč 145,56 smrti na milijon prebivalcev. V zadnjem tednu je v Sloveniji umrlo 306 ljudi.Prva ocena posledic epidemije koronavirusa je 5283 odpovedanih nenujnih operacij in posegov ter 8653 prvih specialističnih pregledov, je na twitterju sporočil zdravstveni ministerin ponovno pozval k spoštovanju ukrepov za umiritev razmer v zdravstvenem sistemu, da bo tako omogočen dostop čakajočim na poseg.