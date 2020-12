Žarišča okužb v domovih za ostarele

Bolnišnice preobremenjene

Prijava zanimanja za cepljenje

Včeraj je bilo opravljenih 6158 testiranj in potrenjih 1627 novih okužb. Bolnišnično oskrbo so potrebovali 1304 bolniki, 193 izmed njih je bilo deležnih intenzivne oskrbe. Umrlo je 66 okuženih oseb , kar je največ doslej.Novinarsko koferenco si oglejte v celoti:Po številu novih okužb izstopajo Krško, Novo mesto, Brežice, Slovenjska Bistrica, Celje, Veljenje in druge. Novo žarišče je v domu za upokojence v Šmartnem pri Litiji, kjer so v zadnjem dnevu potrdili kar 30 novih okužb, je dejal vladni govorec. Med stanovalci domov so včeraj potrdili kar 223 novih okužb, 61 okužb pa so potrdili med zaposlenimi v domovih za upokojence. Največ jih je iz domov v Jerenini, na Vrhniki, v Metliki, za Bežigradom, v Preddvoru, Mariboru in zlasti že omenjenem domu v Šmartnem pri Litiji.Strokovni direktor UKC Mariborje pojasnil, da je Maribor druga občina v državi po številu okužb na glede na število prebivalcev. Obrementive UKC Maribor so zelo velike, je pojasnil. Kar 887 zaposlenih v UKC Maribor je trenutno zaradi okužbe, karantene ali izgorelosti odsotnih z delovnega mesta. Drugi val je že desetkrat večji od prvega in še ne pojenja, je dejal Vogrin. V UKC Maribor so začeli izvajati hitre teste, ki kažejo, da je okoli pet odstotkov zaposlenih, ki ne kažejo simptomov, okuženih.V letošnjem novembru je smrtnost v državi za kar 70 odstotkov višja, kot je bila lani, je dejal Vogrin, a pristavil, da ni povsem prepričan, ali ima prave podatke. Delež smrti je povezanih tudi s slabšim dostopom do zdravstvenih storitev, je pojasnil. Pritisk na bolnišnice povišujejo zlasti okužbe iz domov za upokojence. V Mariboru so več deset bolnikov iz domov zaradi pomanjkanja prostora namestili v športni dvorani, je dejal Vogrin.Minister za javno upravoje sporočil, da so v Združenem kraljestvu danes že začeli cepiti. Na portalu e-uprava pa je od danes mogoče oddati vlogo za prijavo interesa za cepljenje proti covidu-19. Kdaj in katero cepivo bo na voljo, minister ne ve.Kako bi možnost prijave namere za cepljenje omogočili starejšim, ki niso vešči uporabe spleta ali do njega nimajo dostopa, minister še razmišlja. Za zdaj je oddaja vloge namenjena zgolj zbiranju podatkov, kaj pa bodo s temi podatki naredili in kakšne bodo dejanske posledice oddaje prijave za prijavitelja, minister ne ve, »to je stvar zdravstvene stroke«, je dejal.