Na Otoku začetek cepljenja proti covidu-19

Primer kartice, ki jo bodo dobili pacienti potem, ko se bodo cepili proti covidu-19. FOTO: Foto Gareth Fuller/Afp

V Sloveniji je po začasnih podatkih Statističnega urada RS (Surs) od januarja do konca oktobra umrlo skupno 17.575 ljudi, kar je 2,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Samo oktobra pa je umrlo 2073 prebivalcev Slovenije, kar je 26,8 odstotka več v enakem obdobju lani. Po začasnih podatkih Sursa sta se v letošnjem oktobru rodila 1602 otroka, kar je 5,2 odstotka manj kot oktobra lani. Do konca oktobra pa se je v letu 2020 rodilo skupno 15.540 otrok. Število rojenih je bilo v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 nižje za 4,8 odstotka, je v ponedeljek objavil Surs.Po začasnih nepopolnih podatkih za november je od 1. do 22. novembra 2020 umrlo 2100 prebivalcev. Začasni podatki za cel mesec november bodo objavljeni 8. januarja prihodnje leto. Po podatkih statističnega urada je presežna umrljivost - tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju - v prvih desetih mesecih letošnjega leta znašala 4,5 odstotka. To pomeni, da je v omenjenem obdobju umrlo za 4,5 odstotka več prebivalcev kot povprečno v istem obdobju v letih 2015-2019. V primerjavi z obdobjem 2015-2019 je v 2020 število umrlih najizraziteje odstopalo v oktobru. Umrlo je za 23,7 odstotka več prebivalcev kot povprečno v oktobru med 2015 in 2019, še kažejo podatki Sursa.Na Dnevih slovenskega turizma, osrednjem vsakoletnem strokovnem dogodku te panoge, bodo danes deležniki prek spleta razpravljali o odzivu na globalno pandemijo covida-19 ter okrevanju po njej. Dogodek bo namenjen analizi situacije v turizmu devet mesecev po izbruhu pandemije ter ukrepom za okrevanje in krepitev odpornosti turizma.V Združenem kraljestvu, ki je prejšnji teden kot prva država na svetu za splošno uporabo odobrilo cepivo proti covidu-19 nemškega biotehnološkega podjetja BioNTech in ameriškega farmacevtskega velikana Pfizer, naj bi se danes začelo cepljenje prebivalstva. Prednost bodo imele ogrožene skupine, kot so starejši od 80 let, oskrbovanci v domovih za starejše ter zdravstveno in negovalno osebje, so ob odobritvi cepiva prejšnji teden napovedali na Otoku.Velika Britanija je naročila 40 milijonov odmerkov cepiva, kar zadošča za cepljenje 20 milijonov ljudi. Prve odmerke so prejeli že minuli konec tedna. Od prihodnjega tedna pa bo v državi na voljo 800.000 odmerkov cepiva, je na spletu poročal britanski BBC.Zdravstvena služba je pripravljena na »največjo kampanjo cepljenja v zgodovini naše države«, je prejšnji teden zagotovil izvršni direktor NHSNa cepljenje se je v minulih dneh v Angliji pospešeno pripravljalo približno 50 bolnišnic, točke za cepljenje pa vzpostavljajo tudi drugod, med drugim v konferenčnih centrih. Cepljenje bodo v torek začeli tudi v Walesu, na Škotskem in Severnem Irskem.Cepivo, ki sta ga razvila Pfizer in BioNTech, temelji na inovativni informacijski ribonukleinski kislini (mRNK). Glede na končne rezultate kliničnih testiranj je 95-odstotno učinkovito, so iz podjetji sporočili sredi novembra.Cepivo je treba hraniti pri temperaturah minus 70 stopinj Celzija, kar je sprožilo dvome v njegovo logistično uporabnost. Vendar Pfizer zagotavlja, da strokovno znanje in obstoječa infrastruktura "hladne verige" omogočata distribucijo cepiva po vsem svetu.Ministri EU za evropske zadeve bodo danes na virtualnem zasedanju razpravljali o vrhu unije konec tedna, ki se bo ukvarjal z nizom perečih tem. Zagotovo bodo med njimi covid-19, odnosi s Turčijo in podnebni cilji do leta 2030, zelo verjetno pa tudi blokada svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo in odnosi z Združenim kraljestvom po brexitu.