Univerza v Ljubljani odločno proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju

Na ljubljanski univerzi je danes začel veljati pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju. Po tem, ko je Univerzo v Ljubljani pred dobrim letom dni pretreslo več prijav spolnega nadlegovanja, se je izkazalo, da obstoječi pravilnik ne določa dovolj izčrpno postopkov prijave, obravnave in sankcioniranja tovrstnih dejanj.

Kljub temu da je imela izmed treh javnih univerz v Sloveniji tedaj le ljubljanska pravilnik o postopanju v primeru spolnega nadlegovanja, je pravilnik dejansko predpisoval zgolj postopke, primerne za takrat, ko je žrtev zaposlena na univerzi. Na pomanjkljivosti je opozorila samoorganizirana študentska skupina Rezistenca, ki je zahtevala sistematično ureditev tega področja. Da je pravilnik potreben temeljite prenove, se je strinjalo tako tedanje vodstvo univerze kot tudi visokošolski sindikat.

Temeljita ureditev področja

Novi pravilnik izčrpno določa tipe nadlegovanja, spolnega nadlegovanja in trpinčenja ter vodstvo univerze zavezuje k izobraževanju zaposlenih in študentov o tem področju. Pravilnik na ravni univerze uvaja tako imenovane zaupne osebe, ki so posebej usposobljene za obravnavo nadlegovanja, hkrati pa predpisuje ustanovitev komisije za ugotovitev dejstev in okoliščin. Temeljito je predpisano, kako naj bo v vsakem koraku voden postopek v primeru kršitve dostojanstva, od prijave do ukrepanja.

Študnetska aktivistka Sara Svati Sharan je s pravilnikom zadovoljna. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Aktivistka študentske skupine Rezistenca in predstavnica študentov v delovni skupini ter statutarni komisiji univerze, ki je pravilnik pripravljala,, je z dokumentom zadovoljna. »Zdaj je postopek, ki je bil prej vsakič znova voden ad hoc, formaliziran. Komisija, ki bo prijave obravnavala, bo posebej izobražena in večja, poskrbljeno pa bo tudi, da ne bo navzkrižja interesov,« je pojasnila Sharanova, ki pa dodaja, da se bodo morebitne pomanjkljivosti izkazale šele v praksi.

Za primer, da bi se izkazalo, da ima pravilnik v praksi vendarle pomanjkljivosti, je predvidena posebna komisija, ki bo vsako leto izdelala poročilo o ustreznosti določil in dejavnosti, kar bo osnova za morebitne nadaljnje spremembe in dopolnitve pravilnika.

»Univerza v Ljubljani se zavezuje k aktivni politiki ustvarjanja in ohranjanja akademskega okolja, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb, ne glede na njihove osebne okoliščine,« je ob sprejetju pravilnika zapisal rektor Gregor Majdič. Ljubljanska univerza je tako postala prva univerza v Sloveniji, ki temeljito ureja postopek, tudi ko je žrtev nadlegovanja študent. Tudi na Univerzi na Primorskem pripravljajo posodobljen pravilnik, trenutno potekajo še zadnja usklajevanja, so sporočili.