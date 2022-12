Univerzitetni učitelji z nižjimi plačami od osnovnošolskih

V nadaljevanju preberite:

Lektorjem na univerzah je po sprejetju novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki omogoča, da jih po plačni lestvici prehitijo celo osnovnošolski učitelji, dokončno prekipelo. Ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorja Papiča so opozorili, da je dosežena »kritična točka« plačnih nesorazmerij, in ga pozvali k odpravi sistemskih krivic.