Upokojitvena starost se bo zvišala, delovna doba pa ne

Izhodišča za oblikovanje pokojninske reforme so večinoma pripravljena, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) jih bo socialnim partnerjem predstavilo prvi teden julija, je napovedal državni sekretar Igor Feketija. Zahtevana delovna doba za izpolnjevanje pogojev bo predvidoma ostala pri 40 letih, kar pa ne pomeni, da se ne bo zvišala upokojitvena starost, saj mladi zdaj v povprečju precej pozneje vstopajo na trg dela, kot so nekoč. To pa je le ena od točk, za katere bi pristojni morali iskati rešitve.