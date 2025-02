Uporabniki Doma na Krasu so lahko brez strahu, deložacije ne bo

Z ministrstva za solidarno prihodnost so posredovali izjavo ministra Simona Maljevca, da je inšpekcijski postopek proti stanovanjski skupnosti Doma na Krasu zaključen, uporabniki oziroma stanovalci pa so lahko brez strahu, da jih bo država deložirala in potisnila nazaj v ustanovo.

Minister je v času od odločbe inšpektorata za naravne vire in prostor, ki je stanovanjski skupnosti zavoda Dom na Krasu osebe s posebnimi potrebami odredila zaprtje ter s tem vrnitev stanovalk in stanovalcev v institucionalno varstvo, večkrat poudaril, da namen uporabnosti objektov »ne sme in ne more biti nič drugega kot stanovanje, ki omogoča normalno bivanje v skupnosti«. Večkrat je tudi ostro izrazil nestrinjanje s pobudami civilnih iniciativ, ki nasprotujejo umeščanju stanovanjskih skupnosti v lokalno okolje. Nasprotoval je tudi utemeljitvam inšpektorja, poudarjajo v sporočilu za javnost.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je kot drugostopenjski organ 30. januarja 2025 ugodilo pritožbi doma na odločbo inšpektorata in odpravilo inšpekcijski nadzor. Maljevac je pri tem nemudoma stopil v stik z vodstvom zavoda, uporabniki in posebno delovno skupino ter izrazil zadovoljstvo nad odločitvijo prostorskega ministrstva.

»Samo zato, ker pri nekaterih opravilih potrebujejo strokovno pomoč, to ne pomeni, da uporabniki storitev niso vredni življenja v skupnosti. Stanovanjske skupnosti kot osnovno izhodišče deinstitucionalizacije ponujajo priložnosti za normalno življenje in dostop do strokovne pomoči, ko je ta potrebna,« poudarja minister za socialno varnost, pri tem pa opozarja, da uporabnice in uporabniki socialnovarstvenih storitev ne morejo in ne smejo biti talci niti zapletenih birokratskih postopkov niti političnih preigravanj. Izrazil je zadovoljstvo, da so skupni napori in strokovnost vodili k logični rešitvi in zaščiti najšibkejših.

Kot v sporočilu za javnost še poudarjajo pri ministrstvu za solidarno prihodnost, je deinstitucionalizacija velik projekt in največji korak v socialnem varstvu zadnjih desetletij v Sloveniji. Zato so že pripravili krovno strategijo za deinstitucionalizacijo, trenutno pa pripravljajo podroben akcijski načrt za njeno udejanjenje. »Dom na Krasu v postopku igra ključno vlogo, saj služi kot pilotna zasnova za implementacijo uspešnih praks v sistemski ureditvi,« še dodajajo.

Deinstitucionalizacija Doma na Krasu poteka od leta 2019. Temelji na zavezah Slovenije iz Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov in predstavlja dolgoročen cilj socialnovarstvene reforme. Gradbeni inšpektor inšpektorata za naravne vire in prostor je v začetku decembra izdal odločbo o prenehanju uporabe stavbe, v katero se je v sklopu zavoda Dom na Krasu lani preselilo šest invalidnih oseb, saj je ocenil, da takšna uporaba ni skladna z namensko uporabo enostanovanjske stavbe. Stavbo je namreč razumel kot prostor, v katerem se izvaja institucionalno varstvo, čemur pa stavba ni namenjena.