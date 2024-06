Urad za preprečevanje pranja denarja bodo preselili

Na seji vladnih odborov so danes sprejeli sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje od 2024 do 2027 uvrsti tudi nakup poslovnih prostorov v poslovni stavbi na Parmovi ulici 53 v Ljubljani. Gre za nekdanjo upravno stavbo Lesnine, kjer ima sedeže več podjetij in drugih organizacij. V tej stavbi so sicer decembra leta 2022 prijeli ruska vohuna.

Z nakupom bo ministrstvo za javno upravo (MJU), ki med drugim ravna s stvarnim premoženjem države, uredilo potrebne poslovne prostore za delovanje Urada za preprečevanje pranja denarja. Urad trenutno deluje v strogem središču mesta, natančneje na Cankarjevi ulici 5. Po seji vladnih odborov so sporočili tudi, da bodo poleg poslovnih prostorov, ki skupaj merijo 742 kvadratnih metrov, kupili tudi bližnja parkirna mesta, pisarne pa so v šestem nadstropju te stavbe za Bežigradom.

»Investicija se bo izvajala po terminskem načrtu in bo trajala osem mesecev. Poslovne prostore je namreč treba ustrezno prilagoditi za potrebe Urada za preprečevanje pranja denarja in izvesti ukrepe iz zahtev urada za varovanje tajnih podatkov in ministrstva za digitalno preobrazbo,« so zapisali v sporočilu za javnost. Resorno ministrstvo bo denar zagotovilo iz državnega proračuna, natančneje iz integralne proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe državnih organov.

Po informacijah STA je po pogajanjih končna nakupna cena znašala 1,32 milijona evrov oziroma 1777 evrov za kvadratni meter, skupna ocenjena vrednost vseh potrebnih vlaganj pa znaša 300.000 evrov. Nakup prostorov je predviden do konca meseca, dela za njihovo prilagoditev pa bodo potekala med julijem in oktobrom. Med razlogi za selitev so, kot je razvidno iz vladnih gradiv v obravnavi, potrebe ustavnega sodišča po dodatnih prostorih na lokaciji, kjer trenutno deluje urad za preprečevanje pranja denarja. Ministrstvo za javno upravo je na poziv prejelo le eno ponudbo in jo je kasneje tudi izbralo.