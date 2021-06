Ure, dnevi, leta v šestdesetinki sekunde

V nadaljevanju preberite:

Izbor iz obsežnega Žnidaršičevega opusa se omejuje na obdobje med letoma 1988 in 1992. Fotoreporter je v objektiv ujel skoraj vse najpomembnejše dogodke tega za Slovenijo prelomnega časa: od afere JBTZ in velikih demonstracij na Kongresnem trgu, mitinga na Trgu republike, obisk Gorbačova v Sloveniji in zadnjega kongresa Zveze komunistov, zborovanja za Slovenijo, plebiscita, razglasitve in predsedniških volitev do konference na Brionih in začetkov vojne.»Brskanje po črno-belih in barvnih filmih, ki jih je med letoma 1988 in 1992 osvetlil Joco Žnidaršič, ponuja drugačen pogled na preteklost. Morda pa se je vse skupaj začelo s plazom, kepica pa je bila le posledica plazu. Morda arhivirani filmi pripovedujejo drugačno zgodbo kot učbeniške ali enciklopedične poenostavitve,« je razstavo komentiral urednik Sobotne priloge Dela Ali Žerdin, ki je bil tudi del ekipe pri pripravi razstave.