Uroš Urbanija bo novi direktor Televizije Slovenija

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough bo v ponedeljek, kot so sporočili z RTV Slovenija, na položaj direktorja Televizije Slovenija imenoval Uroša Urbanijo. Predhodno soglasje k njegovemu imenovanju za štiriletni mandat je prejšnji teden dalo 17 programskih svetnikov, ki so blizu prejšnji koaliciji Janeza Janše. Za ta korak se je generalni direktor odločil kljub pozivom zaposlenih in stanovskih organizacij, da Urbanija ni primeren za to funkcijo.

Urbanija nam je povedal, da bo delo že nastopil v ponedeljek in da bodo najprej sledili pogovori z zaposlenimi, šele po njih bo sprejemal tudi odločitve o morebitnih menjavah odgovornih urednikov. Na vprašanje, kako namerava sodelovati z novinarji informativnega programa TV Slovenija, ki jih je kot šef urada za komuniciranje Janševe vlade kritiziral, je dejal, da gre za stvar profesionalnih odnosov. Na »analize« novinarjev informativnega programa v času njegovega vodenja vladnega urada za komuniciranja pa da je dobil tudi veliko pohval. »Tudi enega novinarja ne poznam, ki bi jih doživljal kot pritisk,« je dejal. Trdi tudi, da je bila njegova funkcija strokovna in ne politična, zato ne vidi težave v vrnitvi na TV Slovenija. Šele

Urbanija, ki je bil v preteklosti zaposlen tudi na MMC, je po navedbah zaposlenih odšel v sporih z novinarji in je po njihovo najslabša možna izbira. »Njegovo imenovanje za direktorja Televizije na RTV vnaša v javni medij dodaten nemir in glede na zgodovino njegovega delovanja pomeni zaostrovanje odnosov z uredništvi na javni Televiziji ter nevarnost pritiskov na posamezne novinarje in urednike ter posege v novinarsko in uredniško avtonomijo,« je imenovanje komentirala predsednica koordinacije novinarskih sindikatov javnega zavoda Helena Milinković.

Pravkar spremembe zakona o RTV Slovenija, ki predvidevajo prenehanje mandata vsem vodstvenim strukturam, pa je Urbanija pospremil z navedbo, da ne vemo, kdaj bodo uveljavljene. Sam je prepričan, da ne bo direktor le pet dni.