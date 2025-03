Uskladili člene zakona, zapleta pa se pri dogovoru

Napoved podpisa dogovora socialnih partnerjev o predlogu pokojninske reforme za včeraj se je izkazala za prenagljeno. Členi sprememb zakona so sicer usklajeni, zapletlo pa se je pri besedilu samega dogovora. Tega so predstavniki vlade, sindikatov in delodajalcev včeraj potem še pilili in naj bi ga, če se bo izkazal za sprejemljivega za vse tri strani, podpisali v sredo.

V dokumentu naj bi se socialni partnerji strinjali, da je osnovni namen sprememb priprava sistema na demografski prehod, najpomembnejši cilj pri tem pa je doseči dostojnost pokojnin, javnofinančno vzdržnost ter krepitev zaupanja vanj.