Usklajevanja o podpori Milanu Brglezu

Po presenetljivem sporočilu Roberta Goloba, da bo Gibanje Svoboda v prvem krogu predsedniških volitev podprlo »le neodvisnega kandidata«, naj bi se konec tedna začeli pogovori, pod kakšnimi pogoji bi lahko bil to evropski poslanec in predsednik Konference SD Milan Brglez. Za včeraj predvideni pogovori in izjava za javnost so bili preloženi.

»Vsi se zavedamo, da po volitvah vsi zamrznejo naše strankarske izkaznice, Socialni demokrati smo dali kar nekaj predsednikov. Imamo tisti hladilnik, v katerem so zamrznjene naše članske izkaznice, v katerem so Milan Kučan, Borut Pahor, zdaj bo še gospod Brglez. Upam, da nam v tistem hladilniku ne bo zmanjkalo elektrike. Ljudem pa ne bi postavljal prevelikih pogojev,« se je v Celju odzval minister za gospodarstvo Matjaž Han.

Poročali smo, da se je Brglez sicer pripravljen odpovedati funkciji v SD v zameno za podporo Gibanja Svoboda, ne pa tudi članstvu v stranki in funkciji evropskega poslanca. A če je v njegovi stranki slišati, da bo kandidiral v vsakem primeru, je iz njegovega kroga slišati obotavljanje, če mu preostali dve koalicijski stranki ne bi namenili podpore. Brglez si menda želi kandidirati s podpisi poslancev različnih strank, za zbiranje podpisov volilvcev pa je po besedah sogovornikov že (pre)malo časa.

Dokončno odločitev o načinu Brglezove kandidature naj bi v SD potrjevali na predsedstvu, ni pa nujno, da bo to že v ponedeljek. Čakali naj bi predvsem na odločitev Gibanja Svoboda in Levice.