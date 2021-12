Ustavno sodišče o imenovanju vodilnih v policiji

Po poročanju spletnega portala 24ur.com je ustavno sodišče začasno zadržalo izvajanja določb zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki se nanašajo na imenovanje kandidatov na vodstvena mesta v policiji. Za zadržanje, dokler ne odločijo o zahtevi za oceno ustavnosti, naj bi glasovalo šest sodnikov, trije so bili proti.

Kot je znano, so v Sindikatu policistov Slovenije ob vložitvi zahteve na ustavno sodišče opozorili, da 49.a in 49.b člena zakona o organiziranosti in delu v policiji ter 42. člena novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, »omogočata t. i. kadrovske čistke« oziroma »na široko odpirata vrata posegom politike in drugim interesnim skupinam v sam ustroj policije«.

Notranji minister bi namreč imel po novem proste roke pri določanju meril in kriterijev za oblikovanje delovnih postopkov za zasedbo delovnih mest.