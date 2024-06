Ustavno sodišče razveljavilo tajno sledenje blagu

Ustavno sodišče je razveljavilo člen novele zakona o finančni upravi v delu, ki je omogočal, da bi lahko FURS v finančnih preiskavah brez sodne odločbe uporabljal tehnične pripomočke za sledenje blagu. Pobudo za presojo ustavnosti je vložil varuh človekovih pravic.

Novela je predvidevala, da bi lahko uradna oseba Fursa v primeru suma najtežjih kršitev predpisov o obdavčenju s področja trošarin, carin in davka na dodano vrednost, pridobival podatke o položaju in gibanju blaga z uporabo sledilnih naprav.

Ustavni sodniki, ki so sprva zadržali izvajanje sporne določbe, so soglasno odločili, da je izpodbijan člen v neskladju z drugim členom ustave in načelom jasnosti in pomenske določljivosti zakonskih ukrepov, ker, med drugim, ni mogoče ugotoviti vsebine hujšega prekrška in časovnih omejitev ukrepa.

Očitanih neskladij z drugimi členi ustave potem niti niso več presojali.

Furs se je odzval, da bodo odločitev ustavnega sodišča spoštovali in jo upoštevali ter poudarili, da doslej niso izvajali teh ukrepov.