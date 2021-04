Ustavno sodišče začasno zadržalo prepoved potovanj

Kritične tudi nevladne organizacije

Ustavno sodišče je sprejelo pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena vladnega odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi obvladovanja epidemije covida-19 ter do končne odločitve zadržalo izvrševanje tega člena, ki omejuje potovanja v države na rdečem seznamu. Odločitev je danes objavljena v uradnem listu.Že pred tem je upravno sodišče z izdajo začasne odredbe dovolilo tožniku in njegovi družini, da kljub vladni prepovedi potovanj v države z rdečega seznama zapustijo državo. Ob tem so opozorili na po njihovem pravno spornost odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19 z dne 28. marca 2021 in vlado pozvali, naj v najkrajšem možnem času odlok ustrezno spremeni in s tem prepreči množično vlaganje tožb ter posledično dodatno obremenitev upravnega sodišča.Od 29. marca do vključno 12. aprila je vlada namreč dodatno omejila izstop iz in vstop v državo. Slovenije ni več mogoče zapustiti za potovanje v državo, ki je na rdečem seznamu (na njem so med drugim vse sosednje države), za vstop v Slovenijo bo potreben negativen test PCR, opravljen v članici EU ali schengenskega območja, ali predložitev dokazila o preboleli bolezni ali cepljenju. Brez teh dokazil velja pri vstopu v Slovenijo 10-dnevna karantena, ki je ni mogoče predčasno prekiniti. Izjema pri prehajanju meje velja za tranzitne potnike in tovorni promet.Nevladne organizacije so še pred odločitvijo ustavnega sodišča na vlado naslovile zahetvo, naj nemudoma odpravi ukrep prepovedi odhoda iz države. Vlado so pozvale, naj ukrepe načrtuje v sodelovanju z epidemiološko stroko brez nesorazmernega poseganja v človekove pravice posameznih skupin prebivalstva in nadaljnjega poglabljanja razlik ter neenakosti v družbi.​Namesto popolnega zaprtja meje bi po njihovih besedah vlada lahko preprečevala širjenje bolezni z vzpostavitvijo učinkovitega sistema testiranj in karanten. »Vlada je namesto tega brutalno in nonšalantno posegla v temeljno pravico do gibanja vseh,« so ocenili.Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja koronavirusa, ki ga je vlada sprejela 28. marca, je nesorazmeren in ustavno sporen, so prepričani v Mirovnem inštitutu, Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij, Zavodu za kulturo raznolikosti Open in zavodu Danes je nov dan.