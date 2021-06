Uvedbo zavarovanja bodo prepustili naslednikom

V nadaljevanju preberite:

Na ministrstvu za zdravje napovedujejo, da bo dolgo pričakovani in napovedovani predlog zakona o dolgotrajni oskrbi v kratkem pripravljen za predstavitev in medresorsko usklajevanje, med zainteresirano javnostjo pa že kroži njegov osnutek. Najpomembnejše rešitve v njem so take, kot jih je država nanizala v Nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, potrjuje se tudi namera, da bi sistem v prvih letih financiral državni proračun, vroči kostanj vzpostavitve novega zavarovanja pa so prepustili naslednji vladi.