V 19 občinah od včeraj razglašena zelo velika požarna ogroženost

V Sloveniji divja največji požar v zgodovini države. Z ognjenimi zublji se bori več kot tisoč gasilcev iz šestih regij. Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju, je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z 20. julijem 2022, torej z včerajšnjim dnem, razglasila zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

In sicer ta velja v občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter- Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina in Vipava.

Na ostalih območjih države je Uprava RS za zaščito in reševanje z 20. julijem 2022 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

Po podatkih Agencije RS za okolje bo po nižinah v večjem delu Slovenije sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem. V notranjosti Slovenije bo najbolj vroče v soboto. Vročinski val bo predvidoma trajal vsaj do ponedeljka, so opozorili iz Centra za obveščanje RS za zaščito in reševanje.