V 47 občinah v šesto in zadnjič letos na volitve

Volivci v 47 občinah, od teh v šestih mestnih, danes še zadnjič letos odhajajo na volišča. Po tistem, ko so bili župani v 165 občinah od 212 znani že 20. novembra, po prvem krogu, se bo danes ob 7. uri še zadnjič v super volilnem letu ponovno odprlo 928 volišč. Na njih bo lahko glas za enega od 94 kandidatov oddalo 490.639 volilnih upravičencev.

Volišča danes do 19. ure vabijo v mestnih občinah Maribor, Kranj, Celje, Nova Gorica, Murska Sobota in Krško. Drugi krog volitev pa bo potekal še v 41 občinah, v katerih nihče od kandidatov ni dobil večine glasov; to je v občinah Bled, Brda, Brežice, Cerkno, Destrnik, Divača, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorišnica, Gornja Radgona, Ig, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kanal ob Soči, Komenda, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kranjska Gora, Laško, Lendava, Logatec, Mengeš, Mežica, Mokronog-Trebelno, Moravče, Piran, Puconci, Rogašovci, Sežana, Središče ob Dravi, Sveti Jurij ob Ščavnici, Tolmin, Trebnje, Velike Lašče, Veržej, Škofljica, Šmartno ob Paki, Šmartno pri Litiji in Žiri.

Po prvem krogu lokalnih volitev, katerih se je udeležilo nekaj manj kot 48 odstotkov volilnih upravičencev, smo v vrh slovenskih občin izvolili 23 županj in 142 županov. Za ta mesta se je sicer potegovalo 511 moških in 107 žensk. Od skupaj 618 so v mestnih občinah našteli 74 županskih kandidatov.

Najstarejšega župana – letnik 1950 - so dobili v Dobju, najmlajši, šteje jih 29 let, pa bo vodil občino Hodoš. Po 28 letih na čelu občin so volivci in volivke osmi mandat zaupali županom v Cerkljah na Gorenjskem, Gornjih Petrovcih, Rogaški Slatini, Rogatcu in Zagorju.

Najvišjo volilno udeležbo, kar 73,8-odstotno, so po prvem krogu zabeležili v Hodošu. Najnižja, še ne 23-odstotna, je bila v Horjulu.

V občinske in mestne svete smo izvolili 1168 žensk in 2171 moških.

Posebna spletna aplikacija tudi tokrat

Kot sporočajo z ministrstva za javno upravo, bodo občinske volilne komisije tudi v drugem krogu lokalnih volitev volilno udeležbo in izid volitev vnašale v posebno spletno aplikacijo isDVK (Lokalne volitve 2022 - 2. krog), ki se nahaja na spletni strani Državne volilne komisije, DVK, in se izvaja na infrastrukturi Ministrstva za javno upravo..

Državna volilna komisija. FOTO: Blaž Samec

V nekaterih občinah bodo potekale tudi naknadne ali ponovne volitve v občinske svete ter svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, ki pa jih informacijski sistem isDVK ne podpira, zato ti podatki ne bodo na voljo na spletni strani Državne volilne komisije, pač pa na spletnih straneh občin.

Prve delne izide glasovanj bodo objavili predvidoma po 19.30 uri, ko bodo občinske volilne komisije vnesle prve podatke o preštetih glasovnicah v informacijski sistem. Podatki se bodo na spletni strani Lokalne volitve 2022 – 2. krog osveževali predvidoma do 23. ure oziroma do preštetja vseh glasov v vseh občinah.

Občinske volilne komisije morajo tako kot za prvi krog lokalnih volitev tudi za drugega objaviti poročilo o izidu volitev v občini najpozneje šesti dan po dnevu glasovanja.

V 165 občinah brez drugega kroga volitev naj bi sklicali ustanovne seje občinskih svetov v 20 dneh po izvolitvi članov. V 47 občinah, kjer danes poteka drugi krog županskih volitev, pa bodo sejo sklicali najpozneje deset dni po izvedbi drugega kroga. Zakon konkretno odločitev prepušča poslovnikom občinskih svetov.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe, ki za posameznika znašajo do 250 evrov, za organizatorja volilne kampanje pa do 3000 evrov.

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka bo danes do 19. ure, ko se bodo volišča zaprla, sprejemala dežurna služba ministrstva za notranje zadeve na telefonski številki 080 21 13.

Pred letošnjim za nekatere šestim odhodom na volišča – imeli smo parlamentarne volitve, dva kroga predsedniških volitev, trojni referendum in prvi krog lokalnih volitev - je direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko ocenil, da je njihovo delo zaznamovalo politično napeto ozračje. Kot je dejal, takšnih zgostitev volitev in obremenitev ne pomnijo.