V AMZS zaskrbljeni zaradi trga pogonskih goriv

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) izraža zaskrbljenost zaradi dogajanja na trgu pogonskih goriv. Ocenjuje namreč, da trg pogonskih goriv ne deluje na način, ki bi potrošnikom zagotavljal možnost izbire. AMZS od države pričakuje, da bo pripravila model določanja cen pogonskih goriv, ki trgovcem ne bo dopuščal izkoriščanja, od trgovcev pa boljše obveščanje potrošnikov o cenah goriv na posameznem bencinskem servisu.

Nedavne podražitve kažejo, da »potrošniki skorajda nimajo izbire,« so zapisali. Med obstoječimi ponudniki in tudi na bencinskih servisih istega ponudnika se cene minimalno razlikujejo, ugotavljajo. Predsednik AMZS Andrej Brglez je dejal, da od »države pričakuje, da bo ustrezno ukrepala in zaščitila tako interese potrošnikov kot nenazadnje gospodarstva.«

AMZS je pred letošnjimi državnozborskimi volitvami politične stranke vpršal o mnenju regulacije cen pogonskih goriv. Od desetih strank sta le SDS in NSi odgovorili, da sta za neregulirane cene, vseh ostalih osem, vključno strankami, ki bodo po vsej verjetnosti sestavljale novo vlado, pa se je zavzelo za regulacijo.

AMZS od trgovcev z naftnimi derivati pričakuje, da bodo na zunanjih zaslonih vseh bencinskih servisov objavili cenik. Sedaj se nmareč pogosto dogaja, da potrošniki vse do zandjega ne izve cene bencina.