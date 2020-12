V boju z virusom zanemarili pomen prezračevanja

Rute in šali niso več dovolj

Za zaščito nosno-ustnega predela pred novim koronavirusom je po novem obvezna maska, zgolj ruta ali šal ni več dovolj, je na novinarski konferenci povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne. Odlok, ki ga je sprejela vlada, bo začel veljati danes. Za zaščitno masko ni nujno, da je kirurška, primerne so tudi šivane pralne maske. »Te so nasploh primerne, ker jih imamo lahko dlje časa, preden se razmočijo. Kirurške je namreč treba praviloma menjati na dve uri,« je dejala. Šal po njenih besedah ni primeren, ker se ne oprime obraza. V Nemčiji so nedavno starejšim in rizičnim osebam priporočili uporabo mask, ki nudijo boljšo zaščito od običajnih kirurških, to so maske FFP2 oziroma N95 in tudi druge s HEPA filtrom. Uporabiti jih je mogoče večkrat in tudi sterilizirati za ponovno uporabo.

Z vladnim ukrepom slabša prezračenost prostorov

Zračenje doma: deset minut vsako uro ali mehanski čistilec zraka



Načrt za prezračevanje za domove starejših, šole ...

Zakaj epidemija pri nas za razliko od večine sosednjih držav ne popušča kljub enakim ukrepom? Poleg prepoznega ukrepanja vlade za zajezitev drugega vala epidemije so pristojni zanemarili pomen prezračevanja notranjih prostorov, meni nekdanji minister za zdravjeNa začetku pandemije covida-19 so zdravstvene oblasti govorile, da se virus sars-cov-2 širi predvsem kapljično, s tesnimi osebnimi stiki in prek okuženih površin. Temu so bili oziroma so prilagojeni tudi zaščitni ukrepi: nošenje mask, ohranjanje varne razdalje, umivanje in razkuževanje rok in površin. Z razvojem pandemije in novimi znanstvenimi spoznanji se je pokazalo, da se virus širi tudi z aerosolom. Kakšna je razlika med enim in drugim načinom širjenja? Pri kapljičnem se virus širi z večjimi kapljicami sline ali sluzi, ki zaradi teže po nekaj sekundah pristanejo na podlagi (tudi na človeku). Pri širjenju z aerosolom pa gre za zelo drobne kapljice, ki lebdijo v zraku tudi več ur. Primerjamo jih lahko s cigaretnim dimom, ki ostane v zaprtem prostoru več ur in medtem prepotuje daljše razdalje, medtem ko se na prostem hitro raznese in razredči.V nezračenem zaprtem prostoru pravzaprav ni varne razdalje za preprečitev okužbe z aerosolom. Tudi maska ni popolna zaščita, edina rešitev je temeljito prezračevanje, pravi Dušan Keber. »Žal ga Svetovna zdravstvena organizacija ne omenja med glavnimi ukrepi; pojavlja se v ozadju kot nekakšen splošen higienski ukrep. Tudi naši zdravstveni odločevalci ga omenjajo redko in bežno. Šele novembra so se na spletni strani NIJZ pojavila natančnejša navodila, vendar jih nihče ne promovira in so ostala neopažena.«Vlada je med epidemijo prepovedala sistemsko prezračevanje z napravami, ki dopuščajo mešanje notranjega in zunanjega zraka, zaradi možnosti, da bi to še povečalo raznos virusa, pravi Keber. »Pri Inženirski zbornici dvomijo, da je katerikoli lastnik stavbe preveril, kakšno vrsto zračenja ima in ali ne bi kazalo vanj vgraditi ustreznih filtrov; namesto tega so jih preprosto izključili. Precejšnja verjetnost je, da je to navodilo vlade zmanjšalo prezračenost javnih prostorov in industrijskih obratov in da je virus v obliki aerosola prisoten v mnogih notranjih prostorih, kjer se izmenjuje več ljudi, čeprav nosijo maske,« opozarja Keber.Svoj poziv je naslovil na tri ministrstva, vendar se nanj niso odzvala ali so ga preusmerila drugam. Zato je priporočila v javnost posredoval sam. Navajamo le del teh. Domove bi morali prezračevati – z odpiranjem oken na stežaj v vseh prostorih – deset minut vsako uro in 20 minut prvič zjutraj. Energetske izgube lahko zmanjšamo z uporabo prenosnega mehanskega čistilca zraka s HEPA filtrom, ki odstrani več kot 99,9 odstotka delcev v zraku, tudi virusov.V domovih starejših, šolah, javnih prostorih, industriji, trgovini in servisni dejavnosti bi morali pripraviti načrt za prezračevanje vseh prostorov. Ta naj bi upošteval enaka priporočila kot za lastne domove, ob sistemskem prezračevanju pa je treba preveriti, ali je vanj mogoče vgraditi HEPA filtre. Ureditev prezračevanja je tudi vlaganje v prihodnost, poudarja Keber. Prispevalo bo k omejevanju prihodnjih epidemij, tudi gripe.