V Braziliji že pol milijona umrlih s covidom-19

Število smrti, povezanih z novo koronavirusno boleznijo v Braziliji, je preseglo mejo pol milijona, je poročal BBC. Država je tako na drugem mestu z največ umrlimi, strokovnjaki pa svarijo, da bi se razmere lahko še poslabšale zaradi novih različic virusa, prihajajoče zime in počasnega cepljenja. Brazilski zdravstveni inštitut Fiocruz poroča, da je oba odmerka cepiva doslej prejelo le 15 odstotkov odraslih. Predsednikkljub kritičnim razmeram še vedno noče sprejeti ukrepov, kot je vzdrževanje varnostne razdalje. Zaradi njegovega neukrepanja so po državi včeraj potekale demonstracije.Okužbe se širijo tudi na južnoameriškem prvenstvu v nogometu v Braziliji; po zadnjih podatkih jih je vsaj 65. To številko so prireditelji tekmovanja potrdili v petek zvečer, potem ko je bilo na začetku Cope Americe okuženih 52 igralcev in spremljevalcev.V Domelu so lani po oceni predsednika uprave Domel Holdingakljub epidemiji poslovali uspešno. Ustvarili so 150 milijonov evrov prihodkov in 7,5 milijona evrov čistega dobička, letos pa pričakujejo nadaljnjo rast, tudi ob pomoči novega posla z Daimlerjem. Težave pa imajo z dobavami surovin in pomanjkanjem delavcev.Kot je za STA pojasnil Čemažar, so jim prihodki lani v primerjavi z letom 2019 kljub epidemiji in z njo povezanimi ukrepi upadli le za dva odstotka. Dodana vrednost na zaposlenega je znašala 47.000 evrov in je v trendu rasti, kar je tudi velik cilj podjetja. Letos naj bi dodana vrednost na zaposlenega že dosegla 50.000 evrov.Včeraj je začel veljati spremenjeni odlok vlade o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve epidemije covida-19. Med novostmi je uvedba oranžnega in zelenega seznama držav. Veljavnost negativnega testa PCR se podaljšuje na 72 ur od odvzema brisa, pri hitrem antigenskem testu pa ostaja 48 ur.