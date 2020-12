V času epidemije je razpise nemogoče izpeljati

V nadaljevanju preberite:

Epidemija je spomladi udarila kot strela z jasnega in nihče na svetu ni bil na njo pripravljen. V posebni stiski so še vedno zdravstveni sistemi. UKC Ljubljana je kljub vsemu uspelo pravi čas nabaviti maske in ventilatorje, v rekordno kratkem času pa usposobiti za sprejem covidnih bolnikov številne zapuščene prostore. A so jim večmilijonski posli pripeljali v hišo tudi računsko sodišče, protikorupcijsko komisijo in državno revizijsko komisijo, ki pregledujejo transparentnost porabe. Kako diha UKC v kriznih razmerah, smo se pogovarjali z njegovim generalnim direktorjem Janezom Poklukarjem.